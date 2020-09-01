إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وخط التنظيم بمركز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز أسيوط لتعديات على أراض زراعية وحرم الطريق (خط التنظيم- أملاك دولة) ومخالفات بناء لا يجوز فيها التصالح.يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز والأحياء باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.وترأس المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، حملة مكبرة بمركز أسيوط، استهدفت إزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على حرم الطريق (خط التنظيم- أملاك دولة) وبعض مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح شارك فيها اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وحسني درويش، وكرم عبدالحفيظ، نائبا رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية، وتمت إزالة التعديات بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة التدخل السريع وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات، مشددًا على كل رؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات في مهدها مع إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء تتم تحت إشراف قيادات المحافظة بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية.