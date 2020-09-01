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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة عن الوعي السياحي بالإسكندرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:46 م
ندوة الوعي السياحي
ندوة الوعي السياحي بالإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ثاني ندوات الوعي السياحي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بمنطقة أبيس، مع عودة الأنشطة تدريجيًّا بعد جائحة فيروس كورونا، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى نشر الوعى السياحي والأثري لموظفى المديريات والأحياء وطلبة المدارس والجامعات بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والدكتور عبدالفتاح غنيمة، عميد كلية السياحة والفنادق سابقًا، وداليا عزت، مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الإسكندرية.

وأعرب يوسف الديب، في بداية الندوة عن سعادته بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، وعن الدور الذى تقدمة الهيئة في ترسيخ الوعي السياحي للمواطن السكندري وأيضًا عن التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في مجال التوعية السياحية لطلاب المدارس.

كما ألقى الدكتور عبدالفتاح غنيمة كلمة عن أهمية السياحة في مصر، وأنها الرافد الأول للدخل القومي، حيث وصل دخل السياحة إلى 18 مليار قبل جائحة كورونا، وتحدث عن الآثار الموجودة في الإسكندرية وكيفية الحفاظ على هذا التراث وعن امتلاك مصر 3860 كيلو من الشواطئ سواء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

كما تحدث عن معوقات السياحة، وهي قلة الوعي السياحي وعن ضرورة غرس أهمية السياحة لدى أولادنا من الصغر، وبالإضافة لأنه جزء من الصحة النفسية.

وأوضح محمد سعد أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى نشر الوعي السياحي والأثري بين موظفي المديريات، والهيئات، والأحياء بالمحافظة، وبث روح الانتماء والوطنية لدى المواطنين، وضرورة التكاتف بين الوزارات للنهوض بالسياحة، وتحدث عن دعم الدولة لقطاع السياحة بالإسكندرية، والتي تزخر بأماكن أثرية وسياحية عديدة يجب التعرف عليها والافتخار بها، مؤكدًا أهمية سلوك المواطن تجاه السائح الذي يعكس الصورة عن البلاد.

وتحدثت داليا عزت عن تاريخ المناطق الأثرية بالإسكندرية، وحثت الحضور على زيارة هذه المواقع وأهمية الحفاظ على هذه الآثار، حيث إن السياحة والآثار تعتبر من أهم موارد الدخل القومى للدولة.

وعُرض على الحضور فيديو تعريفي عن الإسكندرية للتعريف بمعالمها السياحية والأثرية، بالإضافة إلى عرض تقدمي عن الهدف من برنامج الوعى السياحى ودور الهيئة فى تنشيط والترويج السياحي وتاريخ أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وفي نهاية الندوة تم فتح النقاش بين الحضور.
ندوة الوعي السياحي بالإسكندرية
ندوة الوعي السياحي بالإسكندرية

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