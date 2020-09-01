ولنا فيها حياة.. خارطة توسعات مصر لتوفير مصادر جديدة للمياه

• العاملين في محطات التحلية: نعمل 24 ساعة لتوصيل المياه العذبة للمواطنين

• محطات "تحلية" تدخل الخدمة خلال شهور

• خطة وزارة الري لتحلية المياه

بدأت الحكومة منذ سنوات في تنفيذ العديد من مشاريع المياه لتوفير منابع جديدة للمياه العذبة بعيدًا عن مصادر المياه الطبيعية كنهر النيل والمياه الجوفية، ومع اتجاه أثيوبيا إلى بناء سد النهضة والذي رأى الكثير من الخبراء أنه سيؤثر على حصة مصر من المياه اتجهت مصر إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر وتوصيل المياه العذبة للمناطق البعيدة عن نهر النيل، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة لتوفير المياه العذبة."الدستور" تصنع خارطة محطات تحلية ومعالجة مياه الشرب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وحجم المياه التي ستوفرها لتقليل العجز في المياه الصالحة للشرب.وائل منصف مدير التحكم والبرمجة بمحطة نبق لتحلية مياه البحر، قال في حديثه مع "الدستور" إنه تم الانتهاء من جميع أعمال البناء والتشغيل الخاصة بالمحطة منذ شهور قليلة، وتضم محطة نبق 18 بئر تغذية و5 آبار صرف، وتوصل المياه لأطراف مدينة شرم الشيخ، مضيفًا "دوري في المحطة يتمحور حول تشغيل الماكينات الإلكترونية التي ستدير المحطة بدلا من الاعتماد على التشغيل اليدوي، لتقليل الأخطاء".وفي محطة نويبع لتحلية مياه البحر، مازال العمل مستمرًا للانتهاء من المحطة التي ستخدم مدينة نويبع كاملة، وقال أحمد سرور مدير المشروعات في حديثه مع "الدستور": "أنهينا حتى الآن جزء كبير من أعمال الخرسانة ونظام التحلية"، مشيرًا إلى أنه حسب الموعد التعاقدي سيتم تشغيل المحطة في أبريل من العام القادم، لكن حسب ما تم الانتهاء منه على أرض الواقع فنستطيع الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.وأشار إلى أن الشركات المنفذة للمحطة اتخذت كافة التدابير الصحية للحفاظ على أرواح العاملين في المحطة، قائلًا: "العمل مستمر ولكننا وفرنا أدوات للتعقيم في موقع العمل، وجهاز مسح حراري للاطمئنان على صحة العاملين كل فترة".وقال أبو المعارف عبداللطيف مهندس تشغيل وصيانة فى محطات التنقية في مدينة شلاتين، إن الثلاث محطات التي بنتها الحكومة في مدينة شلاتين أنهت معاناة السكان الذين ظلوا لسنوات طويلة يشربون مياه الآبار، موضحًا أن شلاتين كانت تحتوى على ٤ محطات قديمة لتحلية مياه البحر، هي: مسرح ميرا، وشلاتين، وأبو رماد، وحلايب، بقدرة ١٠٠ متر مكعب يوميًا، و١٠٠٠ متر مكعب، و٦٠٠ متر مكعب، و٦٠٠ متر مكعب على التوالي، لكن أعداد السكان المتزايدة وسعت نطاق الأزمة، وفى ظل ذلك النقص الشديد فى المحطات، تم إنشاء وحدتين جديدتين فى ٢٠١١، بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، و١٠٠٠ متر مكعب، لكن لم تحل الأزمة أيضًا.واستكمل في حديثه مع "الدستور"، أنه فى العامين الماضيين تم حل الأزمة بشكل كامل فى مثلث "شلاتين" بعد التوسع الكبير فى بناء المحطات هناك، وإنشاء محطة "شلاتين" بقدرة ٣٠٠٠ متر مكعب يوميًا، ومحطة "حلايب" بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، و"أبو رماد" بقدرة ١٥٠٠ متر مكعب، و"مسرح ميرا" بقدرة ٢٠٠ متر مكعب، مشيرًا إلى أن جميع المحطات الجديدة التى تم إنشاؤها في السنوات القليلة الماضية حلت تلك الأزمة تمامًا ووفرت مياهًا نقية للغاية كبديل عن مياه الآبار التى كان يتم استعمالها بشكل رئيسى.وأكد أن الأهالى هناك شعروا بفارق كبير خلال السنوات القليلة الأخيرة، وتوافر المياه فى المنطقة أدى إلى تنميتها بصورة أكبر، وهناك خطة جديدة للتوسعة فى إنشاء هذه المحطات خلال الأشهر المقبلة.تستعد عدد من محطات تحلية مياه البحر إلى دخول الخدمة خلال شهور، لتوفير مياه عذبة لسكان المناطق الموجودين فيها، فتستعد محافظة جنوب سيناء خلال العام القادم لدخول 8 محطات جديدة في الخدمة، بتكلفة إجمالية تتخطى 3 مليارات جنيه، منها محطة تحلية النبق بشرم الشيخ، وأبو رديس وطابا، ورأس سدر.وتستعد محافظة مطروح لافتتاح ثلاث محطات جديدة وهي الرميلة والسلوم وأوجارين، فيما تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح محطة مياه الشرب بالريسة والمساعيد والحسنة ومحطة الريد بوسط سيناء.ودشنت الحكومة حتى يناير الماضي 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية بنهاية العام الجاري وسوف يكون لتلك المحطات بمجرد إتمامها قدرة إجمالية 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 ملايين شخص، وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه.في أغسطس من العام الماضي بدأت الحكومة في بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة 29.3 مليار جنيه، ووضعت في خطتها بنهاية 2022 أن يتم إضافة 670 ألف متر مكعب يوميا وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب آخرى يوميا، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب في 2037، وفقا لما صرح به حسام شبل، استشاري التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تصريحات صحفية سابقة.واستهدفت الخطة التفصيلية للتوسع في محطات تحلية المياه في إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037، توفير الاحتياجات المائية من خلال ترشيد المياه والتوسع في محطات تحلية مياه البحر للاعتماد عليها كمورد مهم للمياه خاصة في المحافظات الساحلية، وأشار محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في تصريحات إعلامية أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مصر في ظل تحديات المياه وسد النهضة الإثيوبي، وتسعى الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من موارد المياه من خلال المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي وتوفير قطع موفرة للاستخدامات المنزلية لتوفير ما يتراوح ما بين 40 و45% من المياه المستخدمة من قبل المواطنين في المنازل.