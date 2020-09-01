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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البطالة فى زمن الكورونا».. أهم 9 مؤشرات عن سوق العمل بمصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:41 م
البطالة
البطالة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات حول مستويات البطالة بين المصريين خلال الربع الثانى من عام 2020، تزامنًا مع ذروة جائحة كورونا، والتى تمثل أبرزها في الآتي:

- ارتفاع المعدل العام للبطالة إلى 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 7.5% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

- بلغ معدل البطالة فى ريف الجمهورية 7.4% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 6.1% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

- بلغ معدل فى الحضر 12.5% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 9.3% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

- رغم ارتفاع البطالة، إلا أن المعدل بين الإناث سجل تراجعًا من 22.6% لـ 18.5% فى الحضر، كما تراجع المعدل من 22.2% لـ 13.7% بين الإناث فى الريف.

- بينما ارتفع المعدل بين الذكور فى الحضر من 6% لـ 11.2%، والريف من 2.9% لـ 6.5%.

- تراجع معدلات البطالة بين الإناث فى مرحلة الشباب من 49% لـ38.1% خلال فترة المقارنة ذاتها.

- سجل المعدل بين الذكور فى مرحلة الشباب 14% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 9.7% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

- انخفضت نسبة المشاركة فى سوق العمل لتسجل 38.9% خلال الربع الثانى من 2020 مقابل 41.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

- سجل الريف أقل نسبة مشاركة فى سوق العمل بـ38.7% مقابل 39% فى الحضر.

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