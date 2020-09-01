«البطالة فى زمن الكورونا».. أهم 9 مؤشرات عن سوق العمل بمصر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات حول مستويات البطالة بين المصريين خلال الربع الثانى من عام 2020، تزامنًا مع ذروة جائحة كورونا، والتى تمثل أبرزها في الآتي:- ارتفاع المعدل العام للبطالة إلى 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 7.5% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.- بلغ معدل البطالة فى ريف الجمهورية 7.4% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 6.1% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.- بلغ معدل فى الحضر 12.5% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 9.3% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.- رغم ارتفاع البطالة، إلا أن المعدل بين الإناث سجل تراجعًا من 22.6% لـ 18.5% فى الحضر، كما تراجع المعدل من 22.2% لـ 13.7% بين الإناث فى الريف.- بينما ارتفع المعدل بين الذكور فى الحضر من 6% لـ 11.2%، والريف من 2.9% لـ 6.5%.- تراجع معدلات البطالة بين الإناث فى مرحلة الشباب من 49% لـ38.1% خلال فترة المقارنة ذاتها.- سجل المعدل بين الذكور فى مرحلة الشباب 14% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقابل 9.7% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.- انخفضت نسبة المشاركة فى سوق العمل لتسجل 38.9% خلال الربع الثانى من 2020 مقابل 41.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.- سجل الريف أقل نسبة مشاركة فى سوق العمل بـ38.7% مقابل 39% فى الحضر.