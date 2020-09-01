قفز من السابع.. تجديد حبس سيدة وعشيقها فى إمبابة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل وعشيقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالزنا عقب ضبط زوج المتهمة لهما داخل شقته بإمبابة.كان تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بسقوط شاب من علو بمنطقة إمبابة.وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بائعا في نصبة شاي عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته بملابس خفيفة تمارس الجنس مع عشيقها الشاب، جارهما، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا.بالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.