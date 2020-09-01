رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتحار مسن يعاني من مرض نفسي في طنطا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:29 م
انتحار مسن
انتحار مسن
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أقدم شخص في العقد الخامس من العمر على الانتحار عن طريق شنق نفسه بمنزله، بسبب إصابته باضطرابات نفسية، بقرية الكرسة بدائرة مركز طنطا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بانتحار شخص بقرية الكرسة بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "م. ع. ر" 55 سنة، داخل غرفة نومه بالشقة سكنه، معلق من رقبته بحبل مثبت بجنش السقف، مرتديًا كامل ملابسه حافي القدمين.

وتبين من التحريات أن المتوفى كان يعانى من اضطرابات نفسية ودخل في نوبة صرع، دفعته للإقدام على الانتحار، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

اكتشاف مقبرة قديمة عمرها 650 عامًا شمال الصين

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمي

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يتفقد معرض «إيقاعات نوبية»

«الرواية العربية وتطورها» في نادي أدب السويس

غدًا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفي والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد