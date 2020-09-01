انتحار مسن يعاني من مرض نفسي في طنطا

أقدم شخص في العقد الخامس من العمر على الانتحار عن طريق شنق نفسه بمنزله، بسبب إصابته باضطرابات نفسية، بقرية الكرسة بدائرة مركز طنطا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بانتحار شخص بقرية الكرسة بدائرة المركز.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "م. ع. ر" 55 سنة، داخل غرفة نومه بالشقة سكنه، معلق من رقبته بحبل مثبت بجنش السقف، مرتديًا كامل ملابسه حافي القدمين.وتبين من التحريات أن المتوفى كان يعانى من اضطرابات نفسية ودخل في نوبة صرع، دفعته للإقدام على الانتحار، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.