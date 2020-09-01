«التأمين الصحي بالغربية» يتابع الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعرض فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور رائف يوسف، كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وعمل الإصحاح البيئي للمدارس بدقة، والتأكيد على أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، وعرض سجل الزائرة الصحية المحدث لتوحيده على جميع المدارس التابعة للفرع.جاء ذلك خلال اجتماع إدارات الصحة المدرسية بالمناطق الثلاث، برئاسة الدكتور محمد كامل نائب مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، والدكتور أشرف سمير مدير الشئون الطبية، وبحضور نيرمين أحمد مسؤولة التمريض بالفرع، وعزة عبد السلام مسئولة تمريض الصحة المدرسية بالفرع.كان الدكتور رائف يوسف، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، أعلن عن تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بعيادات ووحدات ومنشآت التأمين الصحى على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، إن عملية التطهير شملت جميع المكاتب والحمامات والأدوات الطبية، كما تم التأكيد على مديري العيادات والوحدات، بضرورة القيام بعملية التطهير بصفة يومية باستخدام المطهرات.الجدير بالذكر أن مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، قرر مد العمل في جميع العيادات إلى الساعة السادسة مساءً، على أن تكون الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا مخصصة للمعاشات والأرامل، والفترة المسائية من 12 حتى 6 مساءً للموظفين، وذلك منعا لتكدس المواطنين والمرضى في عيادات التأمين الصحي، وحفاظا على صحة الجميع.