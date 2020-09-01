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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخطة مواجهة».. «الصحة» تشدد على «PCR» كشرط لدخول البلاد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:29 م
تحليل PCR
تحليل PCR
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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بدأت منافذ الحجر الصحي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول العالم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة تحليل الـ"PCR" لفيروس كورونا المستجد، كشرط أساسي للدخول للبلاد.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتى السياحة والطيران المدني، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والتي منها التباعد الاجتماعي لمنع التكدس، وارتداء الماسكات، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك متابعة دورية للإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بمنافذ الحجر الصحي، مشيدًا بجهود فريق الحجر الصحي بكل الموانئ والمطارات في تنفيذ الخطة الطبية للتصدي للفيروس ومتابعة كل المسافرين واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن أن القرار يأتي بالتزامن مع زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا مؤخرًا نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في الحفاظ على معدل الإصابات بالفيروس والحد من زيادتها ومنعًا لحدوث عدوى داخلية وتقليل الإصابات في الداخل بقدر المستطاع.
واضاف المصادر أنه ستتم متابعة الوافدين من المصريين والأجانب من خلال فريق الطب الوقائى فى المحافظات للتأكد من عدم ظهور أى أعراض مشابهة لفيروس كورونا المستجد.

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