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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: إتاحة التقدم لبرامج الطب والصيدلة والأسنان بجامعة الملك سلمان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:38 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة التقدم لثلاثة برامج دراسية جديدة في فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية، حيث تم إضافة برامج دراسية في مجال «الطب البشري وطب الأسنان والعلوم الصيدلية» لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج الدراسية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على الموقع قبل إتاحة البرامج الجديدة، أن يعدلوا في الرغبات التي قاموا باختيارها من خلال موقع الجامعات الأهلية؛ إذا رغبوا في التقدم للبرامج الدراسية الجديدة في جامعة الملك سلمان الدولية.

وتتميز جامعة الملك سلمان الدولية بأن لها 3 فروع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المميزة، والتي جاءت على النحو التالي:

فرع مدينة الطور: «العلوم الهندسية، علوم الحاسب، هندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية والطب البشري والعلوم الصيدلية وطب الأسنان».

فرع مدينة رأس سدر: «العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية».

فرع مدينة شرم الشيخ: «اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم».

وفي سياق متصل، سيتم إجراء اختبارات القبول «المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية» خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية وأونلاين، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 10 إلى 11 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 12 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 14 إلى 17 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 19 إلى 24 سبتمبر.

يذكر أن التسجيل مستمر على موقع الجامعات الأهلية http:admission.egypt-hub.edu.eg حتى يوم 2 سبتمبر، نظرا للإقبال الشديد في التسجيل على الموقع.

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