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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 وفيات و658 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:34 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل البلاد 5 حالات وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان رقم 177، إنه استلم أمس الإثنين، 2878 عينة، وجاءت النتائج 2220 عينة سالبة، و658 عينة موجبة، منها 491 حالات جديدة، و167 حالات مخالطين.

وأعلن المركز عن أنه سجل 217 حالة شفاء و5 حالات وفاة، موضحًا أن عدد إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد بلغ 14,624، بينها 12706 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,676، والوفيات 242 حالة.

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