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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادى الجديد» يحصد المراكز الأولى بـ«التفوق الكشفى»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:33 م
الدكتور جمال حسن
الدكتور جمال حسن
محمد مهدي
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أعلن الدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمسابقات التفوق الكشفي للعام الدراسي "2019-2020"، مشيرا إلى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمراحل "براعم عام، مستوى فني، تربية فكرية"، وكذلك الحصول على ثاني الجمهورية بمراحل "أشبال، كشافة، متقدم عام"، مؤكدا على التعاون مع أسرة التربية الرياضية بديوان عام المديرية وجميع الإدارات التعليمية.

ووجه مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، التهنئة للجميع مثمنا مجهوداتهم ومشجعا لهم على الاستمرار في العطاء من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به والإصرار والعزيمة لتحقيق نتائج مشرفة على الدوام، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

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