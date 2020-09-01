رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمال العاصمة الإدارية: المواصلات الجديدة توفر الجهد والمال

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:15 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
أسماء منصور
طباعة
مع الاقتراب من نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، جاء الإعلان من قبل وزارة النقل بتوفير 3 وسائل مواصلات حديثة ومتطورة للعمل على نقل الركاب إلى هناك، بمثابة فرحة كبيرة للعمال الذين يقومون بتشييد المشروعات في العاصمة الجديدة، ويتكبدون العناء يوميا للتحرك من منازلهم للعاصمة الإدارية.

"الشغل الساعة 10 ونص وأنا باصحي من النوم الساعة 4 الفجر علشان الحق المواصلات"، بهذه الكلمات بدأ محمد علي أحمد، أحد عمال البناء المشاركين في إنشاء هذه المشاريع الجديدة بالعاصمة الإدارية، حديثه لـ"الدستور" ويبلغ "محمد" من العمر 22 عاما، وكونه من أبناء شبين القناطر، لم يمنعه من المشاركة في هذه المشروعات، ولم يستطع السكن في مكان قريب من مكان عمله لأسباب أسرية ومادية.

ويسرد" محمد" رحلة الكفاح اليومي للانتقال من منزله بشبين القناطر إلى مقر سكنه بأن الشوارع يسيطر عليها الزحام كل صباح، وميعاد وصول الأتوبيس الخاص بالمنطقة في السادسة صباحا ويجب اللحاق به وإلا تأخر عن العمل لأن ما تلاه من أتوبيسات لنفس المنطقة تكون متأخرة، وسيوفر هذا القرار الجديد علي الشاب مصاعب الحصول علي وسيلة توصيل، بالإضافة لتوفير الكثير من نقوده علي المواصلات.

ومن شبين القناطر لمنطقة الهرم بالجيزة، يقول كريم محمد البالغ من العمر 35 عاما، من سكان منطقة الهرم، إنه يعاني يوميا لكي يذهب لمكان العمل، فيندر وجود وسائل مواصلات مباشرة للعاصمة الإدارية الجديدة يوميا بل تنعدم في بعض الأحيان، مما يجبره علي تغيير قرابة ما بين 4 وسائل مواصلات يوميا، لكنه سعيد لأن هذا الوضع سيتغير قريبا بقرار وزارة النقل الجديد.

" فيه عربيات بتيجي تاخدنا من مدخل العاصمة الجديدة"،هكذا قالت فريدة محمود، عاملة نظافة في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن هناك سيارات تقف في انتظار العمال، إلا أن الأزمة تكمن في رحلة الذهاب من المنزل بضواحي السيدة زينب إلى العاصمة الإدارية، مؤكده أن هذه الرحلة تستغرق ما يزيد عن 3 ساعات لأن السيارات ليست متوافرة، كما أن أصحابها يزيدون في ثمن التعريفة "الأجرة"، ما يجعل الأمر عبئا إضافيا على كاهلهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

تنسيق الكليات.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

بدء صرف معاشات سبتمبر و«الساقطين» من العلاوات الخمس

وزيرة الصحة: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

اكتشاف مقبرة قديمة عمرها 650 عامًا شمال الصين

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمي

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يتفقد معرض «إيقاعات نوبية»

«الرواية العربية وتطورها» في نادي أدب السويس

غدًا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفي والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد