تحرير 65 محضرا والتحفظ على 420 حالة إشغال لضبط الشارع المطروحي

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، تحرير 65 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع، بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتحفظ على 420 حالة تعد على الأرصفة بالمخالفة، من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم وشوارع إسكندرية وليبيا وعمر المختار.وأوضح أن رجال تحسين البيئة بمجلس المدينة برفع كفاءة ميدان البنك الأهلي بشارع شكري القوتلي باستكمال بعض البلدورات والبلاط بالأرصفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم تحرير 950 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 1340 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.وأشار إلى أنه يوميا يتم على فترتين صباحا ومساء، رفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.جاء ذلك استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.