انخفاض إيرادات السكك الحديدية بنسبة 23%

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية تخطت المليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2020، لتسجل 1.084 مليار جنيه مقابل 1.413 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 23% خلال عام تأثرًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تزامنًا مع جائحة كورونا.وأوضح التقرير أن عدد ركاب القطارات انخفض لـ121.8 مليون راكب خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو من عام 2020 مقابل 163.3 مليون راكب خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع بلغت نسبته 25.4% خلال عام.وعلى الصعيد الشهرى، بدأت إيرادات الهيئة تتعافى تدريجيًا بداية من شهر يونيو ويوليو الماضيين لترتفع من 92.4 مليون جنيه خلال شهر مايو 2020 لـ123.8 مليون جنيه خلال يونيو 2020 و181.9 مليون جنيه خلال يوليو 2020، كما ارتفع عدد ركاب القطارات من 8.9 مليون راكب خلال مايو الماضى لـ11.9 مليون راكب خلال يونيو و16.2 مليون راكب خلال يوليو 2020.