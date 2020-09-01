رسمتها زوجة مصري.. حكاية اللوحة بطل لقاء «فيروز» و«ماكرون»

نالت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفنانة العربية الكبيرة «فيروز»، خلال زيارة رسمية إلى لبنان، كثيرا من المتابعة الدولية والإقليمية، أيضا على المستوى الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورا بدت فيها صاحبة الـ85 عاما بفستان عربي التصميم فيما لم تتخل أيضا عن القناع الواقي من فيروس كورونا المستجد.«بطل ثالث» ظهر في صور ماكرون وفيروز، لوحة ظهرت خلفهما على جدار منزل الفنانة اللبنانية، لفتت انتباه الكثيرين، كانت مرسومة لـ«جارة القمر» وبوضوح شديد، وهي ما كشفت سرها الصحفية اللبنانية «ليال حداد» مع بعض المعلومات عن راسمها.وقالت حداد في تغريدة لها على تويتر:«الفنانة الكرواتية جوستينا سيسي توماسيو سرسق، هي صاحبة اللوحة الجميلة التي ظهرت خلف فيروز أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لها».وأضافت فى تغريدتها: «الرسامة الكرواتية تزوّجت حبيب سرسق في القاهرة وانتقلت معه عام 1965 إلى بيروت وقد رسمت هذه اللوحة عام 1980».وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، الفنانة فيروز فى منزلها أمس، وفقا لجدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح أمس، وقالت السفارة في بيانها إن هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.ووصل عدد من المحتجين إلى أمام منزل فيروز رفضًا لزيارة الرئيس الفرنسي للبنان، معتبرين أنه شارك مع الطبقة السياسية في اختيار اسم رئيس الحكومة، مطالبينه بالاستماع إلى صوت الناس فقط محذرين إياه من الاجتماع برموز السلطة.