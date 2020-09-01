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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة بالفيوم وبنى سويف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:26 م
القطن
القطن
أسامة الشندويلي
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انطلقت في محافظتي الفيوم وبني سويف، المنظومة الجديدة لتجارة القطن، بدءًا من اليوم وحتى نهاية أكتوبر المقبل، على أن يبدأ لاحقًا نظام التداول الجديد في الشرقية والبحيرة منتصف سبتمبر الجاري حتى منتصف ديسمبر المقبل، خلال موسم جني المحصول ‪2020-2021‬.
وفتحت 16 مركزًا لتجميع الأقطان فى الفيوم وبني سويف أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، للعمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا ما عدا يوم الجمعة، خلال الفترة المشار إليها.

كان قد تم تحديد 50 مركزًا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقًا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وتوزعت مراكز التجميع التسعة بالفيوم على مراكزها الإدارية كالتالي: الفيوم (محلج شركة مصر لحليج الأقطان)، يوسف الصديق (شونة البنك الزراعي بالمنزلة)، إبشواي (شونة البنك الزراعي)، سنورس (سنورس١ - سنورس٢)، إطسا (منيا الحيط - رحمي)، طامية (شونة محلج مصر- الروضة).. أما في بني سويف فتم توزيع المراكز كالتالي: الواسطى (الواسطى)، بني سويف (إهناسيا الخضرا- إبشنا)، إهناسيا (النويره- قاي)، ناصر (دنديل)، ببا الفشن (محلج شركة الوادي في ببا).

ويأتي تفعيل المنظومة الجديدة في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميًا، من خلال تحسين أساليب الزراعة والجني وتطوير نظم التجارة والحليج والتحديث الكامل لخطوط الإنتاج في شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.

ويتم من خلال مراكز التجميع توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقًا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، وسيتم استلام الأقطان معبأة في هذه الأكياس من المزارعين مباشرة- دون وسطاء- بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

ويبدأ المزاد فى صباح اليوم التالي للانتهاء من فرز رسالة كاملة (حوالي 100 كيس). ويقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الاساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها. ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.
وبعد انتهاء المزاد، يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج لكل "رسالة" يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد بقبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتبة ومعدل التصافي)، وسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي.
انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة بالفيوم وبنى سويف
انطلاق منظومة تداول القطن الجديدة بالفيوم وبنى سويف

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