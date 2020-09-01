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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» تتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي المقبل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:31 م
جمال حسن
جمال حسن
محمد مهدي
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التقى الدكتور جمال حسن، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب لأول مرة بعد توليه هذا المنصب.

استهل لقاءه بتهنئة مديرى الإدارات التعليمية بحصول المحافظة على مراكز متقدمة بجميع الأنشطة التربوية المختلفة وكذا الحصول على ٤ مراكز على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠١٩_٢٠٢٠م، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد راعي العملية التعليمية على أرض المحافظة.

ووجه الدكتور جمال بضرورة بذل مزيد من الجهد والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى متابعة جميع المدارس وتأمينها ونظافتها وأعمال التطهير والتعقيم بصفة دائمة، بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة.

لافتا إلى ضرورة حصر العجز والزيادة بالمدارس، واستلام الكتب من مخازن المديرية أولا بأول إلى مخازن الإدارات التعليمية وتوزيعها مباشرة على المدارس.

وأكد جمال على مديري الإدارات التعليمية بضرورة حل أى مشكلات قد تعرقل سير منظومة العمل، مطمئنا الجميع بالتعاون وحب العمل والالتزام بالقيم والمبادئ سنصل دائما لنتائج متميزة.

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