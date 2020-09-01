بعد فيديو المنصورة.. مواطنون: «انقذوا النيل من مخلّفات المراكب»

يتباهي الشعب المصري بجمال النيل وروعته، يسطرون قصص وحكايات عنه، يرسمون مشاهد الأمواج التي تنتفض من كل زوايا؛ فلم يكن غريبًا أن يتخذه الشعراء نبعًا لا ينضب من المعاني الجميلة؛ فالنيل يمثل للمصريين خاصة، وشعوب دول الحوض عامة، أبجدية الحياة التي بها يواصلون مسيرتهم، لكن هناك من يهددونه ويتطاولون عليه بأبشع الطُرق، التي تسام في تلوّث مياهه وتغير وجهته المُشرّفة إلى صورة باهتة.على امتداد كورنيش المنصورة بالدقهلية، تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك مقطع فيديو، متضمنًا إلقاء شخص لكميات كبيرة من المخلفات أثناء تواجده على متن لنش في المجرى الخالد.الفيديو يوثق لحظة إلقاء مخلفات المركب بكافة أنواعها في نهر النيل دون معالجة، ما وصفه البعض بأنَّه جريمة،كما أن هذه الأفعال تتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك وإصابة الحياة البحرية للكائنات التي تعيش في المياه بأضرار جسيمة.وعلق عدد من المصريين، على صفحاتهم الشخصية،: «انقذوا النيل من هؤلاء»، مشيرين إلى خطورة المراكب والسفن العائمة على مياه النيل، والكوارث الجمّة التي تحدثها مخلفات تلك المراكب على البيئة، مطالبين الهيئات الرقابية بحملات مكثّفة لردع أصحاب المراكب غير الآمنة التي تساهم في تلوث وتعكير مياه النيل.وتوصلت جهود تحريات إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن اللنش الوارد بالفيديو ملك إحدى السيدات –مقيمة ببندر طلخا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اللنش ومالكته، وبمواجهتها أيدت مضمون ما جاء بالفيديو.وأكد عدد مواطني الدقهلية، قيام عدد من أصحاب المراكب بممارسات سلبية تتسبب في تلوث المياه وإهدار قيمته الكبيرة، بإلقاء أطنان من مخلفاتها الصلبة في المياه أو في رافد صغير يصب في مجراه.وقال محمد حسن، 25 عامًا، يقطن بالمنصورة، إنَّ الغالبية العظمى من هذه المراكب تعمل بشكل مباشر على ضخ مخلفاتها ونفاياتها السائلة في النهر بدون إخضاعها للمعالجة وغالبا ما تتسبب هذه المخلفات الملوثة لمياه نهر النيل في العديد من الأضرار ومنها زيادة نسبة المخلفات الصلبة العالقة في مياه النهر وترسبها فيه مع إختلال في حركة المياه ودرجة حرارتها وإنخفاض معدل الأوكسجين الذائب في الماء.وأضاف أنَّ مخلفات المراكب تساهم بشكل كبير فى موت النباتات المائية كالطحالب والهائمات وإنخفاض معدل تنقية المياه، إلى جانب تسمم الأسماك بالزئبق وتسمم الإنسان.وحسب أبحاث علمية أجريت على نهر النيل، للوقوف على أسباب تلوث مياهه، وأشد المخلفات ضررًا على الحياة البيئة، أوضحت أنَّ هناك العديد من مصادر التلوث لهذا النهر العظيم منها التلوث الصناعي حيث تقوم المصانع المشيدة بالقرب من نهر النيل بإلقاء الملايين من أطنان مخلفاتها الصلبة أو الكيماوية في مياه النهر، إلى جانب المراكب العائمة على سطح المياه، والتي تتخلص من مخلفاتها بإلقائها وسط المياه، مما يسهم في عملية تلوث المياه بطريقة سريعة جدًّا.الأمر الأكثر توضيحًا لخطورة تلك المراكب، أنَّ معظمها تعمل كوسيلة للنزهة، وهو ما يقصده العديد من المواطنين في محاولة منهم لقضاء أكبر وقت في عرض البحر، يستمتعون بالمياه.وتُستخدم كركن ليلي للعائلات، يتناولون داخلها المأكولات والمشروبات الغازية، ويلقى أصحاب هذه المراكب القمامة في المياه بعيدًا عن عيون رقابة المسطحات المائية.في 9 سبتمبر من العام 2018، شنت شرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة إستهدفت المراكب النيلية المخالفة الكائنة بالمرسى النيلى على إمتداد شارع كورنيش المنصورة، أسفرت عن ضبط 9 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون البيئة،19 مخالفة ملاحية متنوعة لبعض المراكب بالمخالفة لقانون الملاحة مخالفة شروط التراخيص.ويقول محمد صبحي، يقطن بالمنصورة، إنَّ مجري نهر النيل بالمنصورة تحوّل إلي مقلب لنفايات المراكب والفنادق العائمة والبواخر التي تلقي بمخلفاتها الصلبة يوميا في قاع النهر.ويوضّح صبحي أنَّ المراكب العائمة المنتشرة علي طول ضفتي محافظة الدقهلية، وعدد كبير من الفنادق السياحية العائمة التي لم توفق أوضاع وحدات المعالجة بها لا تعمل وتلقي مخلفاتها الصلبة في النيل مما تسبب في تفشي الأمراض.كانت دراسة لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء - في 14 فبراير لعام 2016، كشفت أنَّ 17 ألف طفل مصري يموتون سنويًا بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياه النيل وأنَّ معدلات الإصابة بالفشل الكلوي ترتفع بمعدل 4 أضعاف عن المعدل العالمي، إذ تصل إلى 13 ألف حالة فشل كلوي، بينما تقدر الإصابات بسرطان المثانة بـ60 ألف حالة بسبب التلوث.وأضافت الدراسة أن تلوث نهر النيل أدىَّ إلى خسارة كبيرة بالإنتاج الزراعي وأنَّ 50% من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي يعود إلى تلوث المياه كما أدىَّ إلى اختفاء 32 نوعا من أسماك النهر وهناك 30 نوعا آخر من الأسماك يحتمل اختفاؤه.