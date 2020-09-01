محادثات يونانية - أوروبية لتعزيز قدرة أثينا العسكرية وسط توترات «المتوسط»

أعلنت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى، بشأن زيادة مشترياتها من الأسلحة لتعزيز قواتها، وسط تصاعد التوترات بين اليونان وتركيا في منطقة شرق المتوسط.وتأتي التصريحات بعد تأكيد وزير المالية اليوناني، أمس الاثنين، أن البلاد مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياتها النقدية على شراء الأسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعد في زيادة قوة الردع.وقال مسؤول يوناني كبير وفق رويترز: نجري محادثات مع فرنسا ومع بلاد أخرى من أجل زيادة الإمكانات الدفاعية لبلادنا، من ضمنها هناك مناقشة تتضمن شراء الطائرات، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.وكشفت وسائل إعلام يونانية، أمس الاثنين، أن أثينا وافقت على شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز داسو رافال من فرنسا.