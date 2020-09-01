الموزع أحمد إبراهيم معلقًا علي ظهور فيروز مع ماكرون: جارة القمر

علق الموزع أحمد إبراهيم علي ظهور الفنانة الكبيرة فيروز مؤخرا مع الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال زيارة الأخير لها بمنزلها، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إنتي لسه زي مانتي "جارة القمر" في عيني فيروز".وكان قد منح الرئيس الفرنسي، السيدة فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.زار "ماكرون" منزل المطربة الكبيرة في الرابية يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه، مستهلًّا جولته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لإعلان الدولة.