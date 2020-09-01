محمد ناير ينتهى من كتابة ثلث حلقات «المخملى»

يعكف السيناريست محمد ناير، على الانتهاء من كتابة سيناريو مسلسل "المخملي" خلال هذه الفترة، وهو من نوعية دراما الـ 45 حلقة، وانتهى مؤخرا من كتابة ثلث الحلقات ومن المقرر ان تجمع جلسة عمل بين صناعه لاختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل، وإنهاء تعاقداتهم لتحديد موعد نهائي للتصوير.من جانبه يستعد الفنان جمال سليمان للقدوم إلى مصر لبدء تحضيرات المسلسل خاصة وأنه البطل الرئيسي للعمل.وتدور أحداث المسلسل في زمن الباشوات بمحافظة المنصورة، كما يتطرق لحياة الأغنياء والبسطاء في القرى، حيث يظهر "سليمان" بدور أحد أبناء سلالة إقطاعية مصرية، ومن عائلة باشوات ومُلاك أراضي وهو متمسك بالماضي إلى حد كبير، ويعتز بنفسه بدرجة ملفتة، ولديه مشكلة بسبب تربيته وأنانيته.