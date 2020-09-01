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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة نمساوية: 6 دول من البلقان تنضم إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:33 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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توقعت كارولين إيدشتادلر وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية، انضمام الدول الست في غرب البلقان، وهي (صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفا والبانيا وشمال مقدونيا) إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قريبا.

وقالت الوزيرة النمساوية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة عبر الإنترنت مع وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا، كجزء من أعمال منتدى ألباخ الأوروبي - إنه في غضون عشر سنوات تقريبًا سيكون لدينا عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الوزيرة إيدشتادلر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف "تلتصق ببعضها البعض" و"تعمل من أجل اتحاد أوثق باستمرار".

من جانبها.. أعربت الوزيرة المجرية - التى تنتمي إلى اليمين المحافظ - عن تشككها في هذا الأمر، مشيرة إلى أنها تريد تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء القوية دون معايير مزدوجة ودون ضغوط سياسية أو مناقشات أيديولوجية غير ضرورية.

وشددت الوزيرة المجرية على ضرورة وجود خطط طموحة لتحقيق "التكامل الذكي" مشيرة إلى اتفاق النمسا والمجر على رفض تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى دول سريعة وبطيئة في الاندماج.

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