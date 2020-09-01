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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء المرحلة الرابعة من مكافحة كورونا في النمسا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:37 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن بلاده بدأت اليوم المرحلة الرابعة من مكافحة وباء كورونا عن طريق تطبيق نظام اشارات المرور اللونية التي تحدد حجم مخاطر العدوى في كل منطقة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال انشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الرابعة ستكون صعبة ولكنها سوف تحقق نتائج ايجابية للغاية في مطلع العام المقبل، حيث سيكون الوضع في البلاد مختلفًا تمامًا، مضيفًا أن بلاده نجحت في اجتياز الوباء "بشكل جيد نسبيًا" حتى الآن، بفضل التماسك وعودة التضامن والتعاون الواسع بين كل الجهات المعنية.

وتوقع الوزير بدء عملية التطعيم ضد وباء كورونا فى يناير أو فبراير المقبلين بشرط وفاء شركات الدواء المنتجة بوعودها واعتماد موافقات السوق في الوقت المناسب، مشددا على أن بدء التطعيم في يناير المقبل سيكون "الوقت الأمثل" خاصةً أن هذا التوقيت سيشهد (مزيج كورونا والإنفلونزا) متوقعا تطعيم جميع السكان بحلول صيف 2021.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون أرقام الإصابات الجديدة آخذة في الانخفاض، كما انخفضت الوفيات بشكل ملحوظ.

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