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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رؤوف عبدالعزيز يستعد لمسلسل جديد عن عصر ما قبل الإسلام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:35 م
رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
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بدأ المخرج رءوف عبدالعزيز، التحضير لمسلسل درامي جديد وذلك بعد تأجيل مسلسل "خالد بن الوليد" إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر مقرب من المخرج إنه يعقد جلسات عمل مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، الذي عرض عليه فكرة عمل جديد ينتمى الى عصر ما قبل الإسلام ورحب بالفكرة جدا

وأضاف المصدر أن" عبدالعزيز" من المقرر ان يحسم أمره من العمل خلال الفترة المقبلة وبعد كتابة ناصر لجزء من السيناريو، حيث لم يتم الاستقرار على اسم معين له، كما لم يتم التعاقد مع إحدى شركات الإنتاج لتقديمه، ومن المرجح في حال الاتفاق على كافة تفاصيله أن يتم تقديمه خارج الموسم الرمضانى، خاصة أن المسلسل يحتاج إلى وقت كبير لتجهيزه.

يذكر أن أخر أعمال رءوف عبدالعزيز هو مسلسل "قمر هادي" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وقام ببطولته النجم هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، وحمزة العيلي، وعدد آخر من النجوم.

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