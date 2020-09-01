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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يشكر مهنئيه بذكرى سيامته الأسقفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:06 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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تقدم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، بالشكر إلى الكهنة وأعضاء المجالس والخدام والأمناء والشعب الكاثوليكية، على تهنئته بذكرى سيامته الأسقفية.

وأطلق الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا قال فيه للشعب الكاثوليكي: "شكرًا لكم على هذا العام والذي أظهر بيننا روح المحبة".

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