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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 48 من ذوى القدرات الخاصة فى 7 شركات بالإسكندرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:23 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة ودمجهم بالمجتمع، تم توفير 48 فرصة عمل لهذه الفئة في 7 شركات، بالتنسيق بين مديريتي القوي العاملة والتربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة: إن فرص العمل التي تم توفيرها لذوي القدرات الخاصة من خريجي التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة بمصانع برج العرب، والعامرية، حيث تم عقد الاختبارات المبدئية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة، وتم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين، وستتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها.

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