رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:58 م
د. حسن حماد
د. حسن حماد
نضال ممدوح
طباعة
يصدر خلال أيام عن مؤسسة مجاز الثقافية للترجمة والنشر٬ كتاب للدكتور حسن حماد٬ أستاذ الفلسفة وعلم الجمال٬ العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق٬ بعنوان "هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر"

وعن الكتاب يقول الدكتور حسن حماد في تصريح لــ "الدستور": "العقل النافي عند ماركيوز ليس عقلًا مستبدًا يريد أن يخضع كل شيء إلى سلطته وسطوته وإرادته، وليس هو العقل الأداتي البرجماتي، وليس هو العقل الوضعي المستسلم لأطروحات الواقع، وليس هو العقل التقني، وليس هو العقل اللاهوتي المستسلم لدوجمائيات المقدس ومسلماته ومطلقاته، إنه فقط العقل الجدلي النافي، القلق، المتوتر، المرتاب، الذي لا يستريح ولا يستسلم ولا يخضع لأي يقين، إنه عقل لا يكف عن طرح الأسئلة، ولا يقنع بأي إجابات نهائية أو حاسمة".

وتابع "حماد": "ولأن العقل الجدلي النقدي النافي ليس عقلًا حسابيًا باردًا، ولا صوريًا جامدًا ينطلق من مقولة: "إما – أو"، لذلك فإن هذا العقل لا يتعارض مع غرائز الحياة، ومع منطق التمرد الساعي إلى اللذة وتحقيق الارتواء، إن العقل النافي عقل جسداني يستمد مقولاته من تجربة الإنسان الحية، ومن نضاله المستمر من أجل امتلاك حريته وتحقيق سعادته.

موضوعات متعلقة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

ابنة عزت الطيري تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها المصاب بكورونا

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامى صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبى