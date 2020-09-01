«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد

يصدر خلال أيام عن مؤسسة مجاز الثقافية للترجمة والنشر٬ كتاب للدكتور حسن حماد٬ أستاذ الفلسفة وعلم الجمال٬ العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق٬ بعنوان "هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر"وعن الكتاب يقول الدكتور حسن حماد في تصريح لــ "الدستور": "العقل النافي عند ماركيوز ليس عقلًا مستبدًا يريد أن يخضع كل شيء إلى سلطته وسطوته وإرادته، وليس هو العقل الأداتي البرجماتي، وليس هو العقل الوضعي المستسلم لأطروحات الواقع، وليس هو العقل التقني، وليس هو العقل اللاهوتي المستسلم لدوجمائيات المقدس ومسلماته ومطلقاته، إنه فقط العقل الجدلي النافي، القلق، المتوتر، المرتاب، الذي لا يستريح ولا يستسلم ولا يخضع لأي يقين، إنه عقل لا يكف عن طرح الأسئلة، ولا يقنع بأي إجابات نهائية أو حاسمة".وتابع "حماد": "ولأن العقل الجدلي النقدي النافي ليس عقلًا حسابيًا باردًا، ولا صوريًا جامدًا ينطلق من مقولة: "إما – أو"، لذلك فإن هذا العقل لا يتعارض مع غرائز الحياة، ومع منطق التمرد الساعي إلى اللذة وتحقيق الارتواء، إن العقل النافي عقل جسداني يستمد مقولاته من تجربة الإنسان الحية، ومن نضاله المستمر من أجل امتلاك حريته وتحقيق سعادته.