رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020



- فتح الطالب التنسيق للمرحلة الثانية.



- كتابة الطالب بياناته، الاسم ورقم الجلوس.



- بعد ذلك سيتم فتح صفحة يقوم بالضغط عليها واختيار الرغبات التي يريدها من الكليات المختلفة التي سوف تظهر أمامه.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020 كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:

أولًا: الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين «علوم ورياضة» بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.

ثانيًا: الشعبة الأدبية: 278 درجة، بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.



- الحد الأدني لكليات الطب كالأتي: طب البشري عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة 98% والعلاج الطبيعي 97.9%.

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- الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية كالآتي: اقتصاد علوم سياسية ٥.٣٩٤ درجة بنسبة ٩٦.١٢٪، والألسن ٣٩٠.٥ بنسبة ٩٥.٥٪، والإعلام ٣٨٨ درجة، الآثار ٣٨١ درجة.



كما أكد وزير التعليم العالي، أن هناك أماكن شاغرة في الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات.

أولًا: الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين «علوم ورياضة» بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا. - بعد ذلك سيتم فتح صفحة يقوم بالضغط عليها واختيار الرغبات التي يريدها من الكليات المختلفة التي سوف تظهر أمامه.كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:

ننشر رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020، حيث أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، وذلك عبر موقع تنسيق الجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى ارتفاع تنسيق كليات العلمي علوم والعلمي رياضة هذا العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدم 145 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم.وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفي، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام، لتسجيل رغبات جميع الطلاب، كما يمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج عن طريق الموقع الإلكتروني.- فتح الطالب رابط تنسيق الثانوية العامة 2020