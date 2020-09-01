رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:30 م
المرحلة الثانية 2020
المرحلة الثانية 2020
الدستور
طباعة
ننشر رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020، حيث أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2020، وذلك عبر موقع تنسيق الجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى ارتفاع تنسيق كليات العلمي علوم والعلمي رياضة هذا العام 2020 مقارنة بالعام الماضي، حيث تقدم 145 طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم.

رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفي، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام، لتسجيل رغبات جميع الطلاب، كما يمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج عن طريق الموقع الإلكتروني.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

- فتح الطالب رابط تنسيق الثانوية العامة 2020 tansik.egypt.gov.eg.

- فتح الطالب التنسيق للمرحلة الثانية.

- كتابة الطالب بياناته، الاسم ورقم الجلوس.

- بعد ذلك سيتم فتح صفحة يقوم بالضغط عليها واختيار الرغبات التي يريدها من الكليات المختلفة التي سوف تظهر أمامه.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالي:

أولًا: الشعب العلمية: ٣١٧ درجة لكلا الشعبتين «علوم ورياضة» بنسبة ٧٧.٤٠%، وذلك لنحو 194448 طالبًا.

ثانيًا: الشعبة الأدبية: 278 درجة، بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا.

- الحد الأدني لكليات الطب كالأتي: طب البشري عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة 98% والعلاج الطبيعي 97.9%.

اقرأ ايضا

صرف كمامة إجباريًّا على كل بطاقة تموينية

«النقل»: شركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو

تنسيق 2020.. تعرف على قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية


- الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية كالآتي: اقتصاد علوم سياسية ٥.٣٩٤ درجة بنسبة ٩٦.١٢٪، والألسن ٣٩٠.٥ بنسبة ٩٥.٥٪، والإعلام ٣٨٨ درجة، الآثار ٣٨١ درجة.

كما أكد وزير التعليم العالي، أن هناك أماكن شاغرة في الطب البيطري والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

النيابة: إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة مراعاة لظروفها النفسية

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

تنسيق الكليات.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

اكتشاف مقبرة قديمة عمرها 650 عامًا شمال الصين

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمي

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يتفقد معرض «إيقاعات نوبية»

«الرواية العربية وتطورها» في نادي أدب السويس

غدًا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفي والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد