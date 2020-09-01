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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شهادة ثقة جديدة.. بلتون تحدد المزايا الكبيرة لاتفاقية الشراكة بين طلعت مصطفى والأهلى ومصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:18 م
الشراكة بين طلعت
الشراكة بين طلعت مصطفى والأهلي ومصر
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حصلت مجموعة طلعت مصطفى على شهادة جديدة تثبت مدى قدراتها المالية العالية وثقة القطاع المصرفي والعقاري بها، وهو ما أظهره بقوة التقرير الصادر عن شركة بلتون لمالية والذي سلطت فيه الضوء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها المجموعة مع بنكي الأهلي ومصر.
وحددت بلتون المزايا الخاصة بالصفقة في عدة نقاط، يأتي أبرزها في ارتفاع تقييم أراضي مجموعة طلعت مصطفى، داخل مشروعي مدينتي والرحاب، من 40 إلى 49 مليار جنيه، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المستحقة عن المجموعة، وذلك مع عزم المجموعة استخدام العائدات الخاصة ببيع الأراضي في الوفاء بالالتزامات المستحقة في الشهر الجاري.
ولفتت بلتون إلى أن سعر متر الأرض في مدينتي والرحاب ارتفع إلى 11.730 جنيه. ومع عدم إلزام المجموعة بدفع أي التزامات إلى هيئة المجتمعات العمرانية، فإن ذلك يزيد من قدراتها المالية، ويصل بقيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 4.2 مليار جنيه إلى حوالي 49 مليار جنيه.
وتابعت بلتون أنه فيما يتعلق بوضع الشركة في البورصة فإن الشراكة ستزيد القيمة السوقية للأراضي والمقدرة في البورصة بنحو 13.9 مليار جنيه، أي أن التقديرات الجديدة تزيد بـ3.5 ضعف القيمة المقدرة.
وستلعب الصفقة الأخيرة وفق بلتون دورًا كبيرًا في تحفيز سعر السهم، مع قصر الفترة الخاصة بتحصيل قيمة الأراضي، والمقررة خلال 6 أشهر، موضحة أن تلك الصفقة كشفت عن القيمة المرتفعة للأراضي غير المستغلة التابعة للمجموعة وهي ما لا يظهر في القيمة السوقية الحالية، كما أن المجموعة ستُحصل عائدات بيع الأرض بدءا من الشهر الجاري وحتى نهاية مارس المقبل.

ولفتت بلتون إلى أن صافي النقد لدى مجموعة طلعت مصطفى يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وهو ما يزيد قوة الموقف المالي للمجموعة، كما أن قيمة المبيعات التراكمية لديها تصل إلى نحو 49.4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكون لذلك دور في تحقيق 15 مليار جنيه كعائدات نقدية صافية إضافية خلال 4 أو 5 سنوات.

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