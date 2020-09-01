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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يصلّي من أجل الأرض ومواردها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:04 م
فرنسيس
فرنسيس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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صدرت عصر الثلاثاء، رسالة الفيديو لنيّة البابا فرنسيس للصلاة لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢٠، والتي يرفع فيها البابا الصلاة من أجل احترام الأرض ومواردها.

وقال البابا فرنسيس: "نحن ننطُلُ خيور الأرض، ونعصرها كما لو أنها برتقالة، لقد اغتنت بلدان وشركات الشمال من خلال استغلال العطايا الطبيعية للجنوب، مولِّدة "دَينًا بيئيًّا"، ولكن من سيدفع هذا الدَين؟ كذلك تابع الحبر الأعظم يقول يزداد "الدَين البيئي" عندما تفعل الشركات المتعددة الجنسيات خارج بلادها ما لا يُسمح لها به في بلادها، وهذا أمر شائن ومخزٍ".

وأضاف: "وبالتالي علينا اليوم، وليس غدًا، أن نعتني بالخليقة بمسؤوليّة، وختم البابا فرنسيس رسالة الفيديو لنيّته للصلاة لشهر أيلول سبتمبر لعام ٢٠٢٠ بالقول لنصلِّ لكي لا يتمَّ نهب موارد الأرض، بل تقاسمها بطريقة عادلة ومحترمة، لا للنهب، نعم للمقاسمة.

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