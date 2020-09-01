حبس متهمين بخطف صاحب محل في الزاوية الحمراء

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخطف صاحب محل بسبب خلافات مالية بينهم.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، من موظفة باختطاف شقيقها صاحب محل بويات أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال لها صور للمجني عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره 2000 جنيه لهم واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط سائق ومقاول حال حضورهما لإستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر السائق بأنه نظرًا لقيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه كمقدم لشراء شقة سكنية فخطط لإركاب الواقعة، وأضاف انه استعان بالمقاول وقاما باختطافه داخل سيارة ميكروباص -مستأجرة- وإحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية -ملك المقاول- وتصويره وإرسال تلك الصور للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.وبمواجهة المجنى عليه بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمها بخطفه واحتجازه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.