رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد رصف الشوارع ميدانيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:59 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
حسام فهمي
طباعة
واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، متابعتها الميدانية، للوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات عدة، إذ أجرت جولة اليوم الثلاثاء بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، استهلتها بتفقد ميدان صلاح سالم بعد تخطيطه وتنظيمه مروريًا.

وبحثت المحافظ محاور استكمال الشوارع المتقاطعة من الميدان وترميم الأرصفة الجانبية بها ببلاطات الانترلوك وتركيب بلدورات، موجهة بسرعة تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

واستكملت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالأسفلت للشوارع المتفرعة من شارعي المستشار عبدالرحيم نافع والدكتور عبدالعظيم وزير "تقسيم العايش ورضوان والعزب وشارع مسجد تقى الدين"، إذ أكدت على مراجعة أعمال الرصف وتلافى جميع الملاحظات وإتمامها طبقًا للمعايير الفنية والهندسية المتعارف عليها، وكذا رفع جميع الإشغالات بتلك المناطق.

وخلال الجولة أيضًا، تابعت الدكتورة منال عوض الأعمال المبدئية لرصف شارع الشيخ البواب بمدخل منطقة المنيا، بما يتضمنه من أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار، حيث وجهت بمراعاة الالتزام بمنسوب كل منطقة بكل دقة لمنع تراكم المياه، فضلا عن إتمام جميع الأعمال بالجودة المطلوبة.

موضوعات متعلقة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بـ«جريمة الفيرمونت»

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2020

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

بعد تجديد الثقة به 6 مرات.. أبرز إنجازات خالد جلال بقطاع الإنتاج

غدا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

ناصر دويدار ينتظر «خربشتنى ضوافر الكمنجة»