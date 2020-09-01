محافظ دمياط تتفقد رصف الشوارع ميدانيا

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، متابعتها الميدانية، للوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات عدة، إذ أجرت جولة اليوم الثلاثاء بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل، استهلتها بتفقد ميدان صلاح سالم بعد تخطيطه وتنظيمه مروريًا.وبحثت المحافظ محاور استكمال الشوارع المتقاطعة من الميدان وترميم الأرصفة الجانبية بها ببلاطات الانترلوك وتركيب بلدورات، موجهة بسرعة تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.واستكملت محافظ دمياط جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالأسفلت للشوارع المتفرعة من شارعي المستشار عبدالرحيم نافع والدكتور عبدالعظيم وزير "تقسيم العايش ورضوان والعزب وشارع مسجد تقى الدين"، إذ أكدت على مراجعة أعمال الرصف وتلافى جميع الملاحظات وإتمامها طبقًا للمعايير الفنية والهندسية المتعارف عليها، وكذا رفع جميع الإشغالات بتلك المناطق.وخلال الجولة أيضًا، تابعت الدكتورة منال عوض الأعمال المبدئية لرصف شارع الشيخ البواب بمدخل منطقة المنيا، بما يتضمنه من أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار، حيث وجهت بمراعاة الالتزام بمنسوب كل منطقة بكل دقة لمنع تراكم المياه، فضلا عن إتمام جميع الأعمال بالجودة المطلوبة.