اتهامات متبادلة في واقعة «التحرش بفتاة التجمع»

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تحرش طالب بكلية الشرطة وآخرين بفتاة، في منطقة التجمع.وتبين من التحقيقات أن الطرفين تبادلا الاتهامات بين التحرش للبلاغ الكاذب، وتم سحب الكارنيهات الخاصة بطالب كلية الشرطة المتهم لحين الانتهاء من التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث، فينا جرى احتجازهم على ذمة التحقيقات.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من رئيس مباحث قسم التجمع الثالث يفيد بحضور فتاة إلى مبنى القسم تتهم فيه 3 شباب بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها والإمساك بأماكن حساسة من جسدها.وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة وتم ضبطهم، وأنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.