وزيرة الصحة: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأضاف مجاهد أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.ومن جهتها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.وتابعت أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 5 و6 الشهر الجاري في مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج، والتنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والقاسمية مركز اطسا محافظة الفيوم، وأبوبدوى مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، وطمافيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية، وقافلتين طبيتين أخريين في منطقتي مركز طبي المحروسة مركز السلام ثانِ محافظة القاهرة، والطوناب مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وذلك يومي 6 و7 من الشهر ذاته.وأضاف "الصادق" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مناطق هور مركز ملوى محافظة المنيا، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ورزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة، وتنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق المساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء، وواديي الرملة والبدع مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والقداديح مركز أبنوب بأسيوط، وذلك في يومي 8 و9 من شهر سبتمبر.كما سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 9 و10 سبتمبر في مناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وكوم "اشقاو" مركز طما محافظة سوهاج، والبرج القديم مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز دشنا محافظة قنا، ووحدة عرب العمارين مركز حى عتاقة محافظة السويس، وعلي حمودة مركز ناصر محافظة بني سويف، وساقية المنقدي مركز أشمون محافظة المنوفية، وشرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ومنشأة نصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقورتة تاني مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وأولاد عبد الله مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وطوسون محافظة الإسماعيلية، وبنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح، إضافةً إلى قافلة طبية أخرى يومي 10 و11 سبمتمبر بمنطقة تانبس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وموسي العربي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسرابيط الخادم ووادى النصب مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 من شهر سبتمبر الحالي في مناطق حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، والعبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، والفتوح مركز فوة محافظة كفرالشيخ، والسعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 13 و14 سبتمبر بمناطق مركز شباب ثالث مركز السلام أول محافظة القاهرة، وحاجر أبوخليفة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الجاري.