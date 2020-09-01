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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع تذاكر العلاج الاقتصادى والمجانى والزيارة بمستشفيات الشرقية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:14 م
مستشفي الزقازيق
مستشفي الزقازيق
سارة الوردانى
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وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية، على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بخصوص زيادة قيمة التذاكر للمنافذ التابعة لها، وتضمنت زيادة قيمة التذكرة من 3 إلى 5 جنيهات للعلاج المجاني، ومن 5 إلى 10 جنيهات للاقتصادي، للمترددين على الحصول على الخدمة الطبية (المرضى)، أيضا رفعها تذكرة الزيارة من 3 إلى 5 جنيهات.

كما ناقش المجلس التنفيذي المذكرة المقدمة من إدارة المحاجر بالمحافظة بشأن تطوير منظومة العمل داخل الإدارة وتحصيل مستحقات الدولة والمحافظة من السيارات المتهربة من سداد الرسوم المحجرية، ليوافق المجلس على رفع قيمة رسم تقديم الشهادة الصادرة من إدارة المحاجر من 50 جنيهًا لتصبح 100 جنيه، وإلزام إدارة المرور ووحداتها بضرورة التعاون مع إدارة المحاجر بالشرقية وإلزام مالكي سيارات النقل الثقيل بالحصول على براءة ذمة من إدارة المحاجر أثناء الترخيص والتجديد مع تكليف مندوب من إدارة المحاجر للعمل بقسم التراخيص بالمرور لتحصيل مستحقات الدولة والمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي على قبول التبرعات المقدمة من المجتمع المدني لدعم مستشفيات ( ديرب نجم المركزي، أولاد صقر المركزي، أبوحماد المركزي، الحسينية المركزي، مركز الأمراض الصدرية والتنفسية بالعاشر من رمضان، مستشفى الصدر بالزقازيق)، لدعم قطاع الصحة ولتحسين مستوى الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

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