«الإنتاج الحربي» تصدر توضيحا بشأن «تصنيع السيارات الكهربائية» بمصر

أصدر أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، بيانا بشأن ماتداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية صورا لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية، وحيث أفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.وأكد المتحدث، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر على صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتى الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.وأكد أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا إلى أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر.كما أكد ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.