خروج 460 متعافيًا من مستشفى عزل العجمي

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى عزل العجمي غرب الإسكندرية، خروج 10 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى 460 بعد قضاء فترة "العلاج" وشفائهم.وأشار مختار إلى أنه تم تحويل 142 حالة اقتربت من الشفاء إلى العزل المنزلي لقضاء فترة النقاهة، بالإضافة إلى تحويل 463 إلى المدينة الجامعية بسموحة تحت الرعاية الصحية وقضاء فترة النقاهة وخروجهم عقب تماثلهم للشفاء.كان مستشفى أبو قير شرق المحافظة، احتفل من قبل بخروج آخر حالة تعافت من كورونا، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وأن المستشفى خالية تماما من المصابين بعد خروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد شفائها.يذكر أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، كان يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من مستشفيات العزل بالإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.