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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل أول اتفاقية رسمية بين الإمارات وإسرائيل بعد معاهدة السلام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:41 م
نتنياهو و بن زايد
نتنياهو و بن زايد
سارة الشلقاني
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وقعت الإمارات وإسرائيل أول اتفاقية رسمية بينهما، اليوم الثلاثاء، في المصارف والتمويل، منذ إعلانها الوصول إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية، خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي تل أبيب وأبو ظبي لتعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية وتخفيف العوائق أمام الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق رأس المال، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

في السياق ذاته، سيتم تشكيل مجموعة عمل خاصة لتهيئة الظروف للاستثمار المشترك بين الإمارات وإسرائيل، وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك في مجال مكافحة غسل الأموال.

ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى، يترأسه جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الإمارات، أمس الإثنين، برفقة وفد إسرائيلي يترأسه مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي لدى تل أبيب، لبحث بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

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