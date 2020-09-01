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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد إمام يتنازل عن اسم مسلسله الرمضاني لعمرو يوسف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:38 م
محمد إمام وعمرو يوسف
محمد إمام وعمرو يوسف
دعاء عبد المقصود
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اضطر الفنان محمد امام إلى التنازل عن اسم مسلسله الدرامي الجديد "الملك"، للفنان عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك أحمس في مسلسله الجديد.

و وافق الفنان على ذلك بعد جلسة جمعت بينه وبين شركة سينرجي المنتجة للعملين، تلاشيا للتضارب أثناء تسويق المسلسلين للقنوات الفضائية.

وعلمت الدستور أن صناع العمل يبحثون عن اسم جديد للمسلسل يتماشى مع أحداثه، خاصة وأنه ينتمى الى الأعمال الشعبية والأكشن.

في سياق متصل أوشك السيناريست محمد صلاح العزب، على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل استعدادا لبدء تصويره، حيث تم تحديد شهر ديسمبر المقبل كموعد نهائي للتصوير.

وتسعى المخرجة شيرين عادل للانتهاء من تصوير مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، خلال الفترة المقبلة وذلك للتفرغ بشكل كبير لمسلسل محمد إمام الجديد.

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