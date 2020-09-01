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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«كوشنر»: معاهدة السلام أكبر إنجاز تحقق بالمنطقة الفترة الأخيرة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:38 م
كوشنر
كوشنر
مروة عنبر
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أكد كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أكبر إنجاز تحقق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف كوشنر فى تصريحات صحفية، أن الإنجاز الذي تحقق بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أعطى أملا بالتغييرات المستقبلية في المنطقة.

وأشار كوشنر إلى أن الوضع في المنطقة كان ميئوسا منه والاجتماعات الأخيرة ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو أنه فى القريب العاجل سيتم الإعلان عن تفاهمات أخرى مع الإمارات في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

وأعلن نتنياهو عن ترحيبه بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.

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