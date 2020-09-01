«كوشنر»: معاهدة السلام أكبر إنجاز تحقق بالمنطقة الفترة الأخيرة

أكد كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أكبر إنجاز تحقق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.وأضاف كوشنر فى تصريحات صحفية، أن الإنجاز الذي تحقق بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية أعطى أملا بالتغييرات المستقبلية في المنطقة.وأشار كوشنر إلى أن الوضع في المنطقة كان ميئوسا منه والاجتماعات الأخيرة ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو أنه فى القريب العاجل سيتم الإعلان عن تفاهمات أخرى مع الإمارات في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.وأعلن نتنياهو عن ترحيبه بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.