اليابان تنضم إلى إطار عمل دولي لضمان وصول عادل للقاحات كورونا المحتملة

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستنضم إلى إطار عمل دولي يهدف إلى ضمان الوصول العادل والمتساوي عالميًا للقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي "هذه طريقة للحصول على التطعيمات.. وهذا يسمح لليابان بالمساهمة في لقاحات هناك مساواة وعدل في الوصول إليها عالميًا".وقالت الوكالة إن مبادرة "كوفاكس" ستحول الأموال المقدمة من البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشاركة في البرنامج، إلى عدد من شركات الأدوية التي تعمل على تطوير اللقاحات والتي سيتم توفيرها أيضًا للدول منخفضة الدخل.وتأمل الشركة في توفير ملياري جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021، بما يغطي ما لا يقل عن 20٪ من سكان كل دولة مشاركة، وفقًا للخطة التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية.وقالت كيودو إن الحكومة اليابانية ستنظر في تقديم الدعم المالي لتطوير تسعة لقاحات محتملة موجودة حاليًا في المراحل الثانية إلى الثالثة من التجارب السريرية. ومع ذلك، لم يكشف المسؤولون عن المبلغ الذي ستستثمره.وسيقود البرنامج المشترك التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (سيبي) ومنظمة الصحة العالمية و(جافي) منظمة تعمل على توفير اللقاحات للبلدان النامية، بينما (سيبي) هي شراكة عالمية تعمل على لقاحات لمكافحة الأوبئة في المستقبل.