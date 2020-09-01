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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: فتح المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:35 م
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إعادة فتح متحف سوهاج القومي وجميع المناطق الأثرية بالمحافظة بداية من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن عودة السياحة الثقافية أول الشهر الحالي، بعد فترة إغلاق استمرت نحو 5 أشهر من منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد – 19".

وأكد محافظ سوهاج ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المناطق الأثرية سوف تعيد فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية والخارجية، لافتا إلى خفض الإشغالات فى كافة المرافق والمنشآت السياحية إلى 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

يذكر أن وزارة السياحة والاثار قد أكدت على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.
محافظ سوهاج: فتح المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية
محافظ سوهاج: فتح المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية
محافظ سوهاج: فتح المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية
محافظ سوهاج: فتح المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية

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