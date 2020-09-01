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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا.. عرض فيلم «يوم الدين» بمركز الثقافة السينمائية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:33 م
فيلم يوم الدين
فيلم يوم الدين
نعمات مدحت
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، أولى نشاطه السينمائي لشهر سبتمبر، في السابعة من مساء غدا الأربعاء ٢ سبتمبر الجاري، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

الفيلم الروائي "يوم الدين" البطولة للفنانين "راضى حماد، سيد رجب، شهيرة فهمى، أحمد عبد الحافظ"، تأليف وإخراج أبو بكر شوقى، وقد نال الفيلم جائزة تانيت الفضي بمهرجان قرطاچ، وجائزة فرانسوا شاليه، ورشح لجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان، كما رشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

ويوجه الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، الدعوة عامة للجمهور، للحضور ومشاهدة الفيلم، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.

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