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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عربية البرلمان ترحب بتوقيع «اتفاق جوبا» للسلام بين السودانيين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:32 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالتوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة مؤكدا الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق التاريخي لتحقيق الأمن والاستقرار داخل السودان.

ووجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير فى انتصار القيادات السودانية لصوت العقل والحكمة بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق، مطالبا من المجتمع الدولي الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وسريع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لإتمام نجاح المرحلة الانتقالية.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله فى تقوم المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدورها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مؤكدا أهمية هذه الخطوة لدولة السودان الشقيقة.

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