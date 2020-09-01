الهيئة الهندسية تبدأ العمل بمجمع محاكم الجلاء

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة.جاء ذلك وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء.ويعد مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي- ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011 وظل مغلقًا، ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل وعلى أحدث التصميمات.وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبنى إلى تطويره تكنولوجيًا اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.