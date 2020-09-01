مدير النادى الاجتماعى بالغردقة: فتح الشواطئ بضوابط احترازية (فيديو)

قال أشرف فؤاد مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، إن النادي استقبل اليوم الثلاثاء، الأعضاء في أول أيام التشغيل عقب غلقه أمام الأعضاء والجمهور منذ تفشي جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإقبال متوسط في أول أيام فتح النادي.وأضاف مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، لـ"الدستور"، أن النادي يستقبل أعضاءه اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا، بعد صدور قرار محافظ البحر الأحمر بتشغيل النادي بنسبة إشغال 50 %، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ 700 زائر يوميًا من أعضاء النادي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.وأوضح فؤاد أنه يتم قياس درجة الحرارة للزائرين قبل دخولهم مع الالتزام بمسافات بين المقاعد على الشاطئ، مؤكدًا أنه سيتم استقبال أعضاء النادي خمسة أيام في الأسبوع، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لغير الأعضاء.