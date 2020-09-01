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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حدائق المنتزه تفتح أبوابها للزوار بعد توقف 5 أشهر اليوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:37 م
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
شيماء حمودة - هبة عويضه
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تفتح حدائق المنتزة اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المواطنين الزوار عقب إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر متواصلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية جراء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذلك بوضع علامات التباعد الإجتماعي أمام شباك التذاكر، ونشر لافتات تطلب من الزائرين وضع الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي استعدت شركة المنتزه السياحية لاستقبال المواطنين، مع الإحتفاظ بقيمة التذكرة للفرد الواحد بـ 25 جنيها.

خطة تطوير بتعليمات رئاسية تشهدها حدائق المنتزة، وذلك بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال عدد من الجولات التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بمنطقة المنتزة وجعلها على خريطة السياحة العالمية، مع إتاحتها لكافة شرائح المجتمع من المواطنين.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء تطوير منطقة المنتزه السياحية خلال جولة تفقدية، قد أجراها منذ ثلاثة أيام بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه بالارتقاء بمنطقة المنتزه، والعمل بالتوازي بداخلها.

وصرح اللواء بهاء طاحون رئيس شركة المنتزة السياحية، أن خطة التطوير تشمل الارتقاء بكافة المنشآت والخدمات بداخل حدائق المنتزة، ويشمل إقامة كبائن وكافيهات ومطاعم ومشروعات استثمارية، بهدف رفع منطقة المنتزه إلى الخريطة السياحة العالمية وذلك في غضون عام.

كما أن لكبائن المنتزه نصيب من خطة التطوير بحسب تصريحات "طاحون" بتشييد كبائن جديدة بعد هدم القديم منها، وأن الكبائن الجديدة ستكون بنظام استخدام اليوم الواحد، وذلك لإنهاء النظام القديم للكبائن بحق الانتفاع مع تغيير لأسماء الشواطئ إلى أسماء العائلة المالكة مثل فريدة، نازلي.

وتابع "طاحون" أن حدائق المنتزة بعد التطوير لن تقتصر على فئة معينة من المجتمع وهي الطبقة الراقية كما يشيع البعض، وأنها ستكون لكل المواطنين"، وأيضا لم يغفل الجانب التكنولوجي في خطة التطوير حيث إنه سيتم حجز التذاكر من خلال تطبيقات الهواتف، وتواجد سيارات نقل صديقة للبيئة بالداخل.
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه
حدائق المنتزه

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