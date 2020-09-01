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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بسرقة محل تجارى بحدائق القبة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:03 م
حبس متهم
حبس متهم
حسام التمساح
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قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 163 ألف جنيه من داخل محل تجارى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 163700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وتابع أنه تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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