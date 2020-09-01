توافد الزوار على المركز الثقافي الإفريقي في أسوان

في أولى ساعات فتح وتشغيل المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، اليوم الثلاثاء، توافد زوار ومحبو المركز الثقافي الإفريقي للتجول والتنزه داخل أروقة المركز الثقافي وقاعاته المختلفة؛ لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل ومشاهدة كل جديد ومميز داخل المركز من مقتنيات ثمينة للدول الإفريقية.وحرصت المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان، على متابعة كافة عمليات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المتحف ومختلف جوانبه من أجل مجابهة فيروس كورونا والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على العاملين والزوار الوافدين للمركز من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.كما تزين المركز الثقافي الإفريقي اليوم بالمناظر الطبيعية الخلابة وانتشار الورد والأغاني الوطنية الجميلة.