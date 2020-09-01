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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا يحذر من تصنيف إيمان المصلين بسبب كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:24 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن هناك مَن يَدَّعون أن ارتداء قناع الحماية الصحية من فيرس كورونا المستجد، أو عدم ارتدائه في الكنيسة يتوقف على إيمان الشخص، فمَن كان له الإيمان الكافي بأنه لن يصاب بالمرض فلا حاجة له لارتداء القناع لأنه لن يصاب، أما قليل الإيمان الخائف فله أن يرتدي القناع لأنه سوف يصاب بالمرض.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل في الكنيسة يُقَسَم المصلون إلى "هذا مُصلّي مؤمن" و"هذا مُصلّي غير مؤمن"، إن مَن يروج لهذا هو صاحب بدعة؛ لأنه لا يحكم على المُصلين إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين سوى الله المطلع على خفايا قلوب البشر، إن مَن يروج لهذا يزرع الشقاق بين المصلين، ويعثر الأخ، أو الأخت، الذي، أو التي، في ضعف، ويلوث العلاقات الإنسانية، لنسمع بولس الرسول القائل: "احْكُمُوا بِهذَا أَنْ لاَ يُوضَعَ لِلأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَرَةٌ"، "وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِئَلاَّ تُلاَمَ الْخِدْمَةُ"، "انْظُرُوا لِئَلاَّ يَصِيرَ سُلْطَانُكُمْ هذَا مَعْثَرَةً لِلضُّعَفَاءِ".

وتابع مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس: "إن ما يُصيب البشر من أمراض هو بسماح من الله من أجل التأديب والتهذيب، حتى الموت نفسه هو بسماح من الله، فالقديسون أنفسهم كثير منهم مَن كان مريضًا، ولا أحد يمكنه أن يشكك في إيمانهم، وكانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، لنسمع بولس الرسول القائل: "لَمْ تُصِبْكُمْ تَجْرِبَةٌ إِلاَّ بَشَرِيَّةٌ. وَلكِنَّ اللهَ أَمِينٌ، الَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، بَلْ سَيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَةِ أَيْضًا الْمَنْفَذَ، لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْتَمِلُوا". أو يكون ما يصيب البشر هو بسبب شرورهم، بتكثير الميكروبات في المعامل.

واختتم: "مَن يروجون لعدم ارتداء قناع الحماية الصحية في الكنيسة بحجة قوة الإيمان، إنهم يجربون الله بأن عليه أن يقي من المرض مَن يؤمن به، وكأن الله في حاجة إلى البشر ليكون إلهًا، وليس العكس بأن البشر في حاجة إلى الإله خالقهم، فالله نفسه في وصاياه للشعب الإسرائيلي يقول لهم: "لاَ تُجَرِّبُوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ"، كما اسشهد يسوع بهذه الوصية في قوله للشيطان: "مَكْتُوبٌ أَيْضًا لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ".

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